Kaymakamlık sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek kaymakamlık sınavı için giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar, sınav giriş belegelerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte sınav yerleri öğrenme ekranı...

2020-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, sınav yerleri belli oldu. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte sınav yerleri öğrenme ekranı...

ÖSYM, 2020-Kaymakamlık sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020 Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır" denildi.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI

ÖSYM, sınava ilişkin adaylara uyarıda bulundu. Uyarıda, "18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.