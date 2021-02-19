20 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.41
USD 6,9810 0.24 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kaymakamlık duyurdu! 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

AA |  19 Şubat 2021 Cuma - 23:47 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 23:47

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.


Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yasağın, ilçenin mahalle ve  köylerinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar  uygulanacağı belirtildi.
 
Bu sürede sadece zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu  kurumları ve kuruluşların faaliyetlerinin devam edeceği belirtilen açıklamada,  "Vatandaşlarımız bu süre zarfında temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın  market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek. Mevsim şartları da  göz önüne alınarak bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak." ifadelerine yer  verildi.

ETİKETLER

Karaman sokağa çıkma yasağı Ermenek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.