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Kaymakamlar kararnamesi 2021! İşte Kaymakam atamaları 2021 listesi!

20 Ağustos 2021 Cuma - 7:52 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 7:52

Kaymakam atamaları 2021 ne zaman sorusu yanıt buldu. Kaymakam kararnamesi çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İşte Kaymakam atamaları 2021 listesi!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

 

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