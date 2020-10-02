Kaymakam Murtaza Ersöz kimdir? Murtaza Ersöz'ün başarı öyküsü!

Masterchef bugün yüreklere dokunan bir programla ekranlara geliyor. Masterchef yarışmacılarının bu haftaki durağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Bakçelievler Çocuk Evleri sitesi. Koruyucu aileler ile bir araya gelecek olan Masterchef ekibinin bir de önemli bir konuğu var. Şubat ayında bir programda yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti‘nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir.” konuşmasıyla dikkat çeken ve yurtlarda büyüyen Kaymakam Murtaza Ersöz, hayat hikayesini anlatacak. Peki, Kaymakam Murtaza Ersöz kimdir? Kaymakam Murtaza Ersöz kaç yaşında ve nereli? İşte Kaymakam Murtaza Ersöz'ün hayat hikayesi...
KAYMAKAM MURTAZA ERSÖZ KİMDİR?
Murtaza ERSÖZ 10 Mart 1987 tarihinde Mardin’de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Mardin’de tamamlayan Kaymakamımız lisans eğitimini ise 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini de 2011 yılında aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Ana Bilim dalında tamamladı. 2010 yılından itibaren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Kaymakamımız 2015 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.
Kahramanmaraş ilinde Valilik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla; Çorum İli Sungurlu İlçesi ve Trabzon İli Akçaabat İlçesinde Refiklik stajını, Mersin ve İstanbul İllerinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Karabük’ün Eflani ve Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçelerinde Kaymakam vekili olarak görev alan Kaymakamımız 4 ay süre ile İngiltere’nin Portsmouth şehri ’’LSI Portsmouth – English Language Scholl’’ da dil eğitimi gördü. 103. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayan Kaymakamımız Gaziantep / Yavuzeli , Malatya / Doğanşehir Kaymakamı olarak görev yapmakta iken Ağrı-Taşlıçay Kaymakamı İlçemiz Kaymakamı olarak göreve başladı.
İŞTE KAYMAKAM MURTAZA ERSÖZ'ÜN KENDİ DİLİNDEN HAYAT HİKAYESİ
"Türkiye Cumhuriyeti‘nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir.” ????— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 8, 2020
Ne mutlu ki Murtaza Ersöz kaymakamımız gibi kardeşlerimiz var...#BizTürkiyeİçinÇalışanBüyükBirAileyiz pic.twitter.com/S1w7jGSDbg