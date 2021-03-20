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Kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atanan kaymakamlar!

20 Mart 2021 Cumartesi - 10:23 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 10:23

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı. 99 kaymakamın ataması yapıldı ve bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi. İşte yeni atanan kaymakamlar!


Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam  adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi. 
 
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan  atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren 99 kaymakam adayının  ataması gerçekleştirildi.
 
Kararla, Bitlis'in Ahlat ilçesi Kaymakamlığına Kemalpaşa Kaymakamı  Fikret Dağ, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kaymakamlığına Fındıklı Kaymakamı Emrah  Uzun, Ağrı'nın Hamur ilçesi Kaymakamlığına Çardak Kaymakamı Kerem Türker,  Hakkari'nin Derecik ilçesi Kaymakamlığına Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir,  Artvin Vali Yardımcılığına Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Bitlis'in  Hizan ilçesi Kaymakamlığına Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Malatya'nın  Pütürge Kaymakamlığına Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşkın, Karabük Vali  Yardımcılığına  Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Şanlıurfa Vali Yardımcılığına  Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Bayburt Vali Yardımcılığına İnönü Kaymakamı  Burak Çimşir, Gaziantep Vali Yardımcılığına Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Bitlis  Valiliği Hukuk Müşavirliğine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Muğla Valiliği Hukuk  Müşavirliğine Borçka Kaymakamı Ahmet Güneri, Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine  Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, Hakkari Valiliği Hukuk Müşavirliğine Derecik  Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Tunceli Valiliği Hukuk Müşavirliğine Pülümür Kaymakamı  Cuma Kılınç, Ağrı Valiliği Hukuk Müşavirliğine Hamur Kaymakamı Yakup Ömeroğlu,  Malatya Valiliği Hukuk Müşavirliğine Pütürge Kaymakamı Barbaros Akbulak, Bitlis  Valiliği Hukuk Müşavirliğine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu atandı.
 
Kararla, Rize Pazar Kaymakamı iken 13 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/362  sayılı kararla İstanbul Vali Yardımcılığına atanan İsmail Şanlı'ya ait hüküm  iptal edildi.
 
 

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