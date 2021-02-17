Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sıkı tedbirler alınıp, öğrenciler gruplara ayrılıp seyreltilerek uygulamalı dersler yüz yüze kampüste yapılabilecek. Teorik derslerin online işlenmesi tavsiye edilirken, isteyen öğrenci kaydını dondurabilecek. Kayıt dondurma nedir? Üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır? YÖK kayıt dondurma açıklaması ve kayıt dondurma dilekçesi örneği…

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı. Üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır? YÖK kayıt dondurma açıklaması ve kayıt dondurma dilekçesi örneği…

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirti. Dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, ''Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" ifadelerine yer vermişti.

ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA NASIL YAPILIR?

Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren bir dilekçe yazılır.Dilekçe içerisinde bahsedilen mazeretler için gerekli resmî belgeler ve evraklar temin edilir.

Başvuru süreci geçmeden, dilekçe ve mazeret belgeleri ile gerekli başvuru öğrenci işlerini ulaştırılır.

Üniversite tarafından başvuruya verilen cevap 15 gün içerisinde belli olur ve öğrenciye yanıt verilir.

YÖK KAYIT DONDURMA AÇIKLAMASI

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,

2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,

4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir.

KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

T.C.

………………. ÜNİVERSİTESİ

…………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

Üniversitenizin, ……………… Lisans Programında kayıtlı (okul no) öğrenciyim. Koronavirus salgınına bağlı olarak yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, 2020-2021 Öğrenim Yılı Bahar Dönemi için kaydımı dondurmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

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