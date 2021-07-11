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Kayısı toplamaya gitti, bahçede bu halde bulundu!

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) |  11 Temmuz 2021 Pazar - 19:20 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 19:20

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sabah saatlerinde evden ayrılıp, kayısı toplamaya giden Mehmet Yıldırım (75), bahçede ölü bulundu.


İlçeye bağlı Delibekirli Mahallesinde sabah saatlerinde kayısı toplamak için evden ayrılan Mehmet Yıldırımdan haber alamayan yakınları, yaşlı adamı aradı ancak izine rastlayamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri de Yıldırım için arama çalışması başlattı. Yıldırıma ait kayısı bahçesinde arama yapan ekipler, Mehmet Yıldırım'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Yıldırımın hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Yıldırımın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
 
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Hatay Kırıkhan kayısı
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