Kayıp sağlık personelinden kötü haber! Arkadaşının evinde ölü bulundu

İstanbul Silivri'den 4 gün önce kayıp olarak bildirilen 112 ambulansı sürücüsü Adem Polat, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Polat'ın ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Silivri'de, 10 Nisan Cumartesi öğlen saatlerinde mesaisinin ardından 53 AR 201 plakalı aracıyla iş yerinden ayrılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 39 yaşındaki Adem Polat, Esenyurt 'ta arkadaşının evinde ölü bulundu.

Dün gece 22.30 sıralarında Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine ekipler, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve gitti. Ekipler, Adem Polat'ı evin içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Evli ve 2 çocuk babası olan Polat, kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden tanıştığı N.Y. isimli kişinin evinde ölü olarak bulundu. Olay sonrası N.Y.'nin evde olmadığı ve psikolojik tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardında eşi Gülşen Polat ve yakınları cenazeyi teslim aldı. Adem Polat'ın Silivri 'de defnedileceği öğrenildi.

"İNANÇLI BİR İNSANDI"

Adem Polat'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen yakınlarından biri olan Cemil Susuz, “Uyuşturucudan ölmüş diyorlar, nasıl öldüğünü biz de bilmiyoruz şoktayız. Arkadaş için can atan biridir ama öyle kötü ortamlarda olduğuna inanmıyorum çünkü inançlı bir insandı" dedi.