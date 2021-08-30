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Kayıp olarak aranan Hülya, arkadaşının evinde bulundu

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA) |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 16:42 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 16:42

Gaziantep'te, hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve güvenlik güçlerince aranan Hülya Sarılsu (22), arkadaşının evinde bulundu.


Umut Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu Sarılsu ailesinin en küçük kızları Hülya, 27 Ağustos'ta sabah saatlerinde hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.
 
Ailesi, akşam geri dönmeyen kızlarının telefonuna da ulaşamayınca arama çalışması başlattı. Kendi imkanlarıyla sonuç alamayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri tarafından Hülya'nın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.
 
3 gündür polis tarafından aranan Hülya Sarılsu, dün akşam saatlerinde annesini telefonla aradı. Arkadaşının evinde olduğunu ve son günlerde bunalımda olduğu için dinlendiğini söyleyen Sarılsu, ailesinin yanına döndü. Kızına kavuştuğu için mutlu olan anne Zeynep Sarılsu, "Kızım yaşadığı psikolojik sebeplerden dolayı arkadaşının yanına gitmiş. Durumu iyi, bulunduğu için çok mutluyuz" dedi.

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Gaziantep Hülya Sarılsu Kayıp
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