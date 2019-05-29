29 Mayıs 2019 Çarşamba
İSTANBUL 
29°C / 17°C
GALERİ VİDEO
BIST 87.450 0.77 EURO 6,7100 -0.37
USD 6,0110 -0.35 ALTIN 248,680 0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kayıp lise öğrencisi Murat Gündüç'ten kötü haber!

DHA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 15:07 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 15:29

Van' ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç' ün cansız bedenine ulaşıldı..


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.