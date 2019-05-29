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Kayıp lise öğrencisi Murat Gündüç'ten kötü haber!
DHA
| 29 Mayıs 2019 Çarşamba - 15:07
| Son Güncelleme : 29 05 2019 - 15:29
Van' ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç' ün cansız bedenine ulaşıldı..
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