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Kayıp gencin cesedi baraj kenarında bulundu!

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA) |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 0:44 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 0:44

Ağrı'da bir haftadır aranan 23 yaşındaki Hasan Beydüzün baraj kenarında cansız bedeni bulundu.


Bugün akşam saatlerinde Yazıcı Barajı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin bir hafta önce kaybolan Hasan Beydüze ait olduğunu belirledi. Beydüzün cenazesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Öte yandan Beydüzün ailesi bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağrı Hasan Beydüzün kayıp gencin cesedi bulundu
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