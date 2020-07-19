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Kayıp genç kız 3 gündür aranıyor

İHA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 15:58 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 15:58

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.


Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 3 gün önce telefonda kız kardeşiyle görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan
27 yaşındaki Pınar Gültekin'i bulmak için çalışmalar sürüyor. 
 
Kız kardeşi Sibel Gültekin, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümünde kaldığı derslerden geçmek için çalıştığını bize söyledi. Akyaka'da kendi evinde kalıyordu. Kardeşimle en son Perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Bana Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Muğla merkezde bir kafenin önünde görüldüğü, Cuma günü de Akyaka mezarlıkta görüldüğü söylendi" dedi.

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