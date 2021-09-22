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Kayıp genç Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu

Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 13:53 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 13:53

İstanbul Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.


Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı.
 
 
AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 
 
 
Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. 

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İstanbul kartal Arda Yurtseven
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