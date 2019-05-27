27 Mayıs 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
29°C / 16°C
GALERİ VİDEO
BIST 85.984 -0.10 EURO 6,7860 -0.56
USD 6,0580 -0.32 ALTIN 250,490 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

7 yaşındaki Evin'den acı haber!

DHA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 12:07 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 12:36

Van'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'in (7), suda yapılan arama çalışmaları sonucu, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu.


Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Jandarma su altı timi, bugünkü çalışmalar sırasında, düştüğü yere 100 metre uzaklıkta, Evin'in cesedini buldu. Evin Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.