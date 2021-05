Kayıp atların 224'ü bakımsızlık yüzünden ölmüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

İBB'NİN İHMALLERİ NEDENİYLE 978 AT KAYIP

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB Meclisi’nin de onayıyla bin 200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. İBB’nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" demişti.

"860'I SAHİPLENDİRİLDİ, 224 AT ÖLDÜ"

İBB'den yapılan açıklamada, Adalar'daki faytona koşulan atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı kararı doğrultusunda 1179 atın satın alma işlemi tamamlanmıştır. Tarafımızca bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 tayın kayda alınması ile toplam 1199 at İBB uhdesinde yer almıştır. Bununla birlikte, İBB Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihli ve 403 numaralı kararı doğrultusunda atların sahiplendirilmesi işlemleri tamamlanarak, toplam 860 at sahiplendirilmiştir. Atların 665'i kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'si şahıslara, 5'i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar’daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 atın bakımı sürdürülmektedir."