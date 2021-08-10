Kayıp 3 çocuk bulundu mu, kayıp kızlar neden evden kaçtı? İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş, kayıp ihbarının üzerine Avcılar'da özel ekip kurulmuştu. Kayıp kızlar özel ekip tarafından bulundu. Kız çocuklarının Kore'ye gitmek için evden kaçtıklarını öğrenilirken, çocukların lunaparka da gittikleri ve burada bir süre dolaştıkları ortaya çıktı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu için ekipler alarma geçmişti. Arama çalışmaları sonrası ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da yine Avcılar'daki bir belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen kızlar, burada ailelerine teslim edildi.

KORE'YE GİTMEK İÇİN EVDEN KAÇTIKLAR

Geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

LUNAPARKA DA GİTMİŞLER

Dün akşam saatlerinde özel bir ekip tarafından bulunan kız çocuklarının bir süre Küçükçekmece yan yolu girişindeki lunaparka girdikleri burada bir süre dolaştıkları belirlendi.

LUNAPARK İŞLETMECİSİNDEN ÇOCUKLARA DAVET

Durumu öğrenen lunapark işletmecisi Ömer Faruk Güler, eğlence yerinde görüntü kaydı yaptıklarını ancak her gün binlerce kişi girip-çıktığını belirtirken kayıp üç kızı görüp polise haber veremedikleri için üzgün olduğunu ancak, bulundukları için sevinç duyduklarını söyledi. Güler, bulunan kızların istedikleri takdirde aileleri ile birlikte onları konuk edebileceklerini ekledi.