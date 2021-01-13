Kaza, Şarkikaraağaç- Beyşehir kara yolunun 13üncü kilometresindeki Fele mevkisinde meydana geldi. Diyarbakırdan Muğlaya gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Atalay yönetimindeki 21 S 0335 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mehmet Ali Atalay ile minibüste bulunan Suat Atalay, Badin Tosun, Fehime Tosun, Murat Üçer, Nurten Üçer, Arem Rüzgar Üçer, Suna Tosun, Nebi Tosun, Yusuf Tosun ve Siraç Tosun yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi yaralandı
Kayganlaşan yolda yan yatan minibüsteki 11 kişi yaralandı
DHA | 13 Ocak 2021 Çarşamba - 20:10 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 20:10