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Kaybolan 2 yaşındaki Süleyman, sağ olarak bulundu!

29 Nisan 2021 Perşembe - 17:21 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 17:50

Tokat'ta hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin çocuğu 2 yaşındaki Süleyman, kaybolduğu bölgede sağ olarak bulundu. Süleyman'ın, kaybolduğu yayla evine 10 km uzaklıktaki bir tarlada çalışan yaşlı çiftin yanına geldiği öğrenildi.


Tokat'ta, dün Seküdağ Yaylası'ndaki evlerinin önünde oynadığı saat 18.00 sıralarında kaybolan Süleyman Yıldırım'ı (2) arama çalışmaları sürdürülürken, Çat beldesinde yaşayan Abdulhamit-Zeynep Gümüş çifti, çalıştıkları 10 kilometre uzaklıktaki tarlalarında, kendilerine doğru küçük çocuk geldiğini gördü.
 
Çift, saat 16.00 sıralarında buldukları çocuğun kayıp olarak aranan Süleyman Yıldırım olduğunu anlayınca beldeye götürdü. Yaylada arama çalışmalarını takip eden ailesine de haber verildi. Beldeye gelen aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
 
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Kaybolduktan 22 saat sonra bulunan Süleyman, sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye götürüldü. Baba Süleyman Yıldırım, ambulansta çocuğunu kucağına alarak, sarılırken, arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.
 
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Tokat kayıp çocuk
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