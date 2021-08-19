Kayahan'ın eski eşi İpek Açar'a sitem: Dünyada ilk olabilir!

2015 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybeden Kayahan 'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi.

47 yaşındaki İpek Açar, geçtiğimiz gün oğlunun dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Beste Açar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç gitmemiş sanki hep var gibi... Babalar anneler asla ölmez ki... Burada görünmeyenin ötesinde rüzgardan başka bir ben sesimle, bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var. Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var. Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur. Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica. Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır."

Beste Açar, babası adına şu açıklamayı yaptı:

"Babam diyor ki; İpek Hanım, soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına ne de şimdi ki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur!"

"BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"

"İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum" diyen Beste Açar, "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir. Bir diğeri babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü yaşadıkları Balıkesir Gömeç'teki evinde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok!" dedi.

"ÇOK ŞEY YAŞANDI"

"Oraya babamı kaybettikten sonra 1 kez 2 yıl evvel İzmir 'den dönerken asistanım ve arkadaşımla uğrayıp bir kaç saat anıları yad edip ayrılmıştık. Bazı şeyler mümkün kılmıyor benim için orada daha uzun kalmayı... Çok şey yaşandı orada. Babamın her bir santimetresinde emeği var çünkü" diyen Beste Açar, "İnşaatında bile eli emeği çoktur. Hayali orada yaşamak ve orada yaşlanıp ölmekti. İstanbul 'dan kaçmıştı çünkü. Orası onun gönül köşküydü. Babam yaşasaydı gösterilecek saygı ve özen neyse şimdi de onu talep ediyorum. Daha çok şey var ama bu kadarı yeterli. Elçiye zeval olmaz" mesajını paylaştı.

2015 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İpek Açar ve Kayahan, 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, kızları Aslı Gönül'ü 2000 yılında kucaklarına almıştı. Ancak usta sanatçı, 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

4 YIL SONRA EVLENDİ

İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 Eylül 2019'da müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.