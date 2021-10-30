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Kaya Çilingiroğlu paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı ikiye böldü! Hülya Avşar da soruyu böyle yanıtladı
Çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu, son olarak kızı Zehra Çilingiroğlu ile golf sahasında poz verdi. Baba Çilingiroğlu'nun o sorusu ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Hülya Avşar'ın da kayıtsız kalamadığı ve yorum yaptığı o paylaşım...
Usta sanatçı Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.