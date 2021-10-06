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Kaya Çilingiroğlu kural tanımıyor!

06 Ekim 2021 Çarşamba - 14:50 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 14:50

Kaya Çilingiroğlu, pandemi döneminin başından beri maske takmamasıyla sürekli gündem olmuştu. Bebek sahilinde görüntülenen Çilingiroğlu yine maskesizdi.


Futbol yorumcusu ve iki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, pandemi döneminin başından beri maske takmamasıyla sürekli gündem olmuştu. Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinene Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. Ünlü spor yorumcusu yine maskesizdi.
 
Dizini sakatladığı görülen 57 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun koruyucu dizlik takması dikkatlerden kaçmadı.Daha önce üç evlilik yapan Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek konuşmak istemedi.
 
 

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