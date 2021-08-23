23 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.93 EURO 9,9350 -0.04
USD 8,4660 -0.22 ALTIN 487,380 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kaya 15 yaşına bastı! Babası böyle kutladı...

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:18 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 14:18

Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kaya'nın yeni yaşını kutladı. Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlayan Çilingiroğlu'nun gönderisine Avşar'dan yorum gecikmedi.


Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tenyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti.
 
Kaya, 15 yaşına bastı. Baba Çilingiroğlu oğlunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı "İyi ki bizi seçmişsin" mesajıyla kutladı.
 
AVŞAR'DAN YORUM GECİKMEDİ
 
Baba Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile oğlunun kutlama fotoğrafını da hesabından paylaştı. Kaya'nın ablası Zehra Çilingiroğlu'nu öperken çekilen fotoğrafını beğenenler arasında Hülya Avşar da vardı.
 
57 yaşındaki Avşar "Nice mutlu yılları olsun yakışıklının iyi ki doğmuş" yorumunu yaptı.
 
Kaya 15 yaşına bastı Çilingiroğlu oğlunun doğum gününü kutladı

ETİKETLER

kaya çilingiroğlu kaya 15 yaşında feraye tanyolaç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.