Kaya 15 yaşına bastı! Babası böyle kutladı...

Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tenyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti.
Kaya, 15 yaşına bastı. Baba Çilingiroğlu oğlunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı "İyi ki bizi seçmişsin" mesajıyla kutladı.
AVŞAR'DAN YORUM GECİKMEDİ
Baba Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile oğlunun kutlama fotoğrafını da hesabından paylaştı. Kaya'nın ablası Zehra Çilingiroğlu'nu öperken çekilen fotoğrafını beğenenler arasında Hülya Avşar da vardı.
57 yaşındaki Avşar "Nice mutlu yılları olsun yakışıklının iyi ki doğmuş" yorumunu yaptı.