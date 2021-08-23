Kaya 15 yaşına bastı! Babası böyle kutladı...

Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kaya'nın yeni yaşını kutladı. Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlayan Çilingiroğlu'nun gönderisine Avşar'dan yorum gecikmedi.

Kaya Çilingiroğlu kızı ve oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tenyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti.