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Kavşakta facia! Defalarca takla attılar, hepsi hayatını kaybetti

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA) |  09 Eylül 2021 Perşembe - 20:16 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 20:16

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, öğleden sonra Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında meydana geldi. Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil iddiaya göre; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kaza yerinde 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 
 
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisi de hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. 
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale Çelebi otomobil
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