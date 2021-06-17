Kavgada yumruk yiyince el bombası attı!

Ukrayna'nın Harkov kentinde 8 Haziran'da çıkan sokak kavgasında adı öğrenilemeyen bir kişi el bombası attı. Patlamada 5 kişi yaralandı.

Kavgaya ait videoda bir grubun bir süre birbirleriyle konuştuğu, bunun ardından yine adı bilinmeyen bir kişinin, karşısındakine iki kez yumruk attığı görülüyor.

Yumruğu yedikten sonra sendeleyen adam kendine gelince yere el bombası bırakıyor. Patlamanın ardından araba alarmları ötmeye başlarken bazı kişiler saldırgana bağırıyor. Ukrayna Ulusal Emniyet Müdürlüğü olayı doğrulayarak 29 yaşındaki bir adamın "RGD-5" el bombası attığını bildirdi.