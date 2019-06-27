Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dede evinde helallik alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren Bursa'nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için Samsun’un İlkadım ilçesindeki dede evinin önünde helallik alındı. Bu sırada aile üyeleri ve komşuları gözyaşlarını tutamadı.

