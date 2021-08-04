Kavaklıdere orman yangını son durum! Kavaklıdere yangını söndü mü, devam ediliyor mu? İşte Kavaklıdere Çamlıbel yangını…

Orman yangınlarında Türkiye 8. gününde de mücadele etmeyi sürdürüyor. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar devam ediyor. Peki, Kavaklıdere yangını söndü mü, devam ediliyor mu? Kavaklıdere orman yangını son durum!

Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. Bakan Pakdemirli 152 yangının söndürüldüğünü, 11 noktada çıkan orman yangınlarının söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kavaklıdere yangını söndü mü, devam ediliyor mu? İşte Kavaklıdere Çamlıbel yangını…

Kavaklıdere yangını söndü mü?

Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinde orman yangınları ile mücadele sürüyor.

Azerbaycan'dan destek gelmeye devam ediyor

Geçtiğimiz gün Muğla 'ya yangınlara destek olmak amacıyla gelen Azeri ekipler çalışmalarına devam ediyor. Gelen ekip Menteşe ilçesine bağlı Muratlar mahallesinde ve Kavaklıdere ilçesinde görev alacak