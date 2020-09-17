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Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

AA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 22:43 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 22:43

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla." ifadesini kullandı.

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Samsun corona virüs Kavak İbrahim Sarıcaoğlu
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