Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla." ifadesini kullandı.
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- Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı
AA | 17 Eylül 2020 Perşembe - 22:43 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 22:43