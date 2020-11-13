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Katliam yaptı, jandarmayı aradı! Gözaltına alınırken böyle bağırdı

DHA |  13 Kasım 2020 Cuma - 18:35 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 20:24

İzmir'in Kınık ilçesinde pazarcı Mustafa Kocabıyık (55), eşi Nergüzel Kocabıyık (50) ve kızı Melike Kocabıyık'ı (22) bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Kocabıyık eve gelen jandarma ekipleri tarafından balkonda sigara içerken bulunup gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.


3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip pazarcılığa başlayan Mustafa Kocabıyık, bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayarak eşi ile kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine ailenin evine giden jandarma ekipleri, Nergüzel Kocabıyık' mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı da yatak odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
 
Balkonda sigara içerken bulunan Mustafa Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.
 
Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.
 
Yakınları, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğunu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını, bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı.
 
BENİ ASIN
 
Mustafa Kocabıyık'ın jandarmadaki sorgusunda, 'Ben meleklerimi öldürdüm. İdam cezası varsa beni asın dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocabıyık adliyeye sevk edildi.
 
Bu arada Nergüzel Kocabıyıkın, geçen gtünlerde eşinin yakınlarını telefonla arayıp, "Mustafa'yı doktora götürün, yoksa kendisini öldürecek' dediği belirtildi. Mustafa Kocabıyık'ın psikiyatra gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.
 

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İzmir Kınık Mustafa Kocabıyık
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