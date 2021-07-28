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Katliam gibi kaza! Uykuda geldi, çoğu öldü

AA |  28 Temmuz 2021 Çarşamba - 13:11 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 13:11

Korkunç kaza Hindistan'da meydana geldi. Otoyolda park halindeki otobüse kamyonun çarpması sonucu çoğu otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.


Hindistan'da yol kenarında uyuyan işçilere kamyon çarptı, kaza nedeniyle 18 işçi hayatını kaybetti. 
 
Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’un yakınlarındaki otoyol kenarında park halindeki otobüse kamyon çarptığı bildirildi. 
 
Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun otobüsün altında uyuyan işçiler olduğunu belirterek, en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı. 
 
Polis memuru Yamuna Prasad, işçilerin 16’sının olay yerinde, 2’sinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. 
 
İki katlı olduğu belirtilen otobüsün arıza yaptığı için yol kenarında park halinde olduğu, kamyon sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı ifade edildi. 
 
Hindistan’da trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor. 

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