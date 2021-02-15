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Katılım bankaları ile ilgili flaş açıklama! İkiye katlanacak

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 15:20 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 15:20

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması geldi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2'ye katlanacağı duyuruldu. Moody's, Türkiye'de katılım bankalarının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yıl içerisinde 2 katına çıkmasının beklendiğini duyurdu.


Moody's'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi  bünyesinde Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kurulmasının sektöre fayda  sağlayacağı belirtildi.
 
Açıklamada, "Aralık 2020 itibarıyla yüzde 7,2 seviyesinde olan  Türkiye'de katılım bankaları varlıklarının toplam bankacılık varlıkları  içerisindeki payının gelecek 5 yıl içerisinde 2 katına çıkmasını bekliyoruz."  ifadesi kullanıldı.
 
Türkiye'de katılım bankacılığı varlıklarının geçen yıl yüzde 54 artış  kaydettiği bildirilen açıklamada, "Hükümetin giderek artan şekilde  katılım  bankacılığı üzerinde durması, katılım bankacılığı sektörü ve katılım bankalarının  kredisi için pozitif." denildi.
 
Türkiye'de katılım bankacılığı pazar payındaki artış hızının yüksek  olmasına karşın Körfez ülkelerine kıyasla payın düşük olduğu belirtilen  açıklamada, Körfez ülkelerinde katılım bankacılığı varlıklarının toplam  bankacılık varlıkları içerisindeki payının ortalama yüzde 40 seviyesinde  bulunduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, "Hükümet, katılım bankacılığının geliştirilmesini İstanbul  Uluslararası Finans Merkezi için temel bir dayanak olarak değerlendiriyor."  denildi.
 
  
 

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Moody's kredi derecelendirme katılım
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