03 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 -0.85 EURO 10,5940 0.92
USD 8,7010 1.26 ALTIN 525,860 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Katil kontrolünü kaybedince ekip olayı çözmeye başlıyor!

03 Haziran 2021 Perşembe - 16:11 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 16:11

Kanal D dijital özel dizisi Girift’in 6. fragmanı yayında!


Ardında ipuçları bırakan katil kendisini ele verecek hamleler yapar. Kontrolü yavaş yavaş kaybederken de Vural Komiser ve ekibi ipuçlarını birleştirmeye başlar. Özellikle Yelda'nın şüpheleri ekibi başka bir noktaya götürecektir. 
 

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer aldığı, senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift yeni bölümleriyle "Her Cuma 18:30'da" ücretsiz olarak Kanal D Dijital Platformlarında!

ETİKETLER

girift kanal d dijital dizi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.