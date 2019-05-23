Katil kocadan şok sözler: 'Sadece yatakta mı...'

Avcılar’da bir okulda müdür yardımcısı olan ve kendisine boşanma davası açan eşi Ayşegül Ç.'yi (39) ve annesi Fehime Küçük’ü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Reşit Ç. (41), yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında savunma yaptı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Reşit Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık, eşinin müdür yardımcısı olduktan sonra tavırlarının değiştiğini ve kendisini küçümsemeye başladığını söyledi. Evliliğinin devamı konusunda ümidinin kalmadığını söyleyen sanık Mehmet Reşit Ç., bir gün eşinin kendisine “Senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Sadece yatakta mı işe yararsın” dediğini iddia etti. Sanık, boşanma kararı aldıklarını ancak eşinin daha sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi.

Sanık Mehmet Reşit Ç., başka bir gün ise eşinin kendisine “Git 5 yıllık üniversite bitir öyle karşıma gel” dediğini aktardı. Eşinin Kenan isminde bir arkadaşıyla buluşacağını söylemesi ve hakaret etmesi üzerine kendini kaybettiğini söyleyen Mehmet Reşit Ç., “Yüksek sesle ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu sözler nedeniyle kendimi kaybettim. Daha önce akrabalarımın karıştığı bir olaydan dolayı tehdit almıştım. Bu sebeple silah taşıyordum. Arabanın torpido gözünde bulunan silahı aldım. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Kendimi tamamen kaybetmişim. Ayşegül’ün çığlıklarıyla kendime geldim” dedi.