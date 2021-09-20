Katil, Ilgaz'ın kardeşi Çınar mı?

Yargı 19 Eylül Pazar günü yayınlanan ilk bölümde Ilgaz'ın kardeşi Çınar, katil zanlısı olarak savcı Pars tarafından sorgulanıyor!

Kağıt toplayıcısı bir genç çöpte bir bavul bulur. Çıkarttığında büyük şok yaşar. Bavulun içinde genç bir kıza ait ceset vardır. Olay yerine cinayet büro amiri Metin, sonrasında savcı oğlu Ilgaz gelir. Ilgaz, çöp konteynırın incelenmesini ister. Ilgaz'ın evinde ise, Metin diğer oğlu Çınar'a kendi kredi kartını aldığından dolayı kızmaktadır. Bu sırada eve komiser Eren gelir. Çöp konteynırından çıkan kredi kartının Metin Babaya ait olduğunu söyler. Metin ve Ilgaz buz keser. Savcı Pars, sorgu için Çınar'ı savcılık dışında bir mekana çağırır. Tek şüpheli kişi Çınar olduğundan Ilgaz tedirgindir. Sorgu sonrası Metin Baba, Çınar'ın yalan söylediğine dair ifade verince Çınar gözaltına alınır.

Ilgaz, babası Metin'in yanına gelir. Metin çok dertlidir ve Çınar'ın boynunu emniyette eğdiğini düşünmektedir. İçinde Çınar'ın katil olabileceğine dair duygular dolaşmaktadır. Ilgaz ise, daha netleşmiş bir şey olmadığından babasının fikirlerini değiştirmeye çalışır.

İlk bölümde Ilgaz, avukatlığına güvendiği Ceylin'den, kardeşi Çınar'ın avukatı olmasını istiyor!