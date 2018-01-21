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Katil Esad teröristlere yardım eli uzattı

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 5:00 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 5:53

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Beşşar Esed rejimi, Halep merkezindeki örgüt unsurlarının Afrin’e yardım göndermesinin önünü açtı.


 
  AA’nın Halep merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere  göre, Esed rejimi, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e  takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor.
 
Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin'e bağlayan Nubul Zehra kara  yolunu kullanmaya başladı.
 
Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/PKK’lı, mühimmat yüklü  araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.
 
TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede  belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.
 
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin  uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler  sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak  bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada,  yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi  için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.
 
Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya  devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.  Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü  Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos  Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin  kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü,  Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.  Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün  işgali altında.
 
  
 
 
 

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Esad Suriye
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