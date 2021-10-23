Katerina Köşkü turizme kazandırılıyor! Restore edilecek...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Rus Çarı 2.Nikola'nın ailesi için 1887 yılında yapılan Katerina Köşkü uzun yıllar sonra turizme kazandırılıyor. Yapısında tek bir çivi dahi kullanılmadan yapılan Köşk, Kars Valiliği'nin girişimleri sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve 100 yataklı otel olarak kullanılması için ilana çıkıldı. Yeni sahibi belli oldu.

Tarihi Av Köşkünün yatırımcısı ise Kars 'tan işçi olarak Hollanda 'ya giden ve başarısı ile bugün yaklaşık 5 bin insanın istihdam edildiği çok uluslu bir şirket sahibi olan işadamı Turgut Torunoğulları oldu. Restorasyon sonrası otele çevrilecek olan tarihi köşk, Sarıkamış 'ın kış turizmine de büyük katkı sağlayacak. Köşk'ün restorasyon ve turizme kazandırılması işlemlerinde ise oluşturulan kurul her bir çalışmayı en ince ayrıntısına kadar inceleyecek.

Sabah'tan Furkan Nehri'nin haberine göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 124 yıl önce Rus Çarı 2.Nikola tarafından yaptırılan Tarihi Katerina Köşkü, turizme kazandırılıyor. Osmanlı-Rus savaşı sonrası Rusların hâkimiyeti altına giren ve 1897 yılında Av Köşkü olarak Rus Çar'ı ve ailesi için yaptırılan köşk, 1994'e kadar Sarıkamış Tugay Komutanlığı bünyesinde askeri amaçla kullanıldı.

Aynı yıl korumalı taşınmaz olarak tescillenen köşkün mülkiyeti hazineye devredildi. Sonrasında birçok proje ile gündeme gelen köşk, bakımsızlıktan kaderine terk edildi. Muhteşem mimarisi ile görenleri büyüleyen köşkün akıbeti, uzun süren projelendirme çalışmaları sonucu belli oldu. Kars Valiliğinin öncülüğünde hazırlanan raporlar doğrultusunda tarihi yapının hem bölgeye turizme hizmet etmesi hem de yapının gelecek nesillere aktarılması için otel yapılması teklif edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında açılan ilan ile restorasyon yapılması şartı ile otel olarak kullanacak yatırımcıların başvuru ilanı açıldı. Kamu taşınmazı tahsis duyurusu, Resmi Gazetede de yayımlandı.

ÜNLÜ TURİZMCİ TORUNOĞULLARI, YENİ YATIRIMCI OLDU

İlana çıkan tarihi köşke, Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya gelen ve işçi olarak gittiği Hollanda'da çalıştığı şirketler grubunu satın alarak uluslararası ticaret hayatına başlayan, işadamı Turgut Torunoğulları talip oldu. Türkiye'de 7 büyük otele sahip Orka Otellerinin de sahibi olan Torunoğulları, doğduğu toprakların turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Tarihi köşk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurullar tarafından denetlenecek restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, 100 yataklı otele dönüştürülecek. Bahar aylarının gelmesi ile restorasyon çalışmalarının başlaması ve en geç 2 yıl içinde hizmet vermeye başlaması beklenen köşk, ilçenin kış turizmine de büyük katkı sağlayacak.

ÇAR, OĞLU İÇİN YAPTIRDI, ÇİVİ KULLANILMADI