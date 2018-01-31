Kate Middleton'ı Türk tasarımcı giydirdi

Prens Williamın eşi Kate Middleton'ın İsveç Prens ve Prensesi tarafından düzenlenen yemekte giydiği elbise, Türk kökenli modacı Erdem Moralıoğlu imzası taşıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi de İsveç'in başkenti Stockholm 'de İngiltere Büyükelçiliğinde düzenlenen yemekte şıklığıyla ön plana çıkan Middleton'ın, Türk modacı Erdem Moralıoğlu imzalı bir elbise tercih ettiğini vurgulayarak çiçek desenli elbisenin fiyatının 1,945 İngiliz sterlini (yaklaşık 11 bin lira) olduğu yazdı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en gözde üyelerinden biri olan ve her giydiği basına konu olan Prens William'ın eşi Kate Middleton, daha önce de Erdem Moralıoğlu imzası taşıyan bir palto giymişti.