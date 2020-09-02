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Katar kraliyet ailesi, 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.
Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı.