Katar ile AB arasında işbirliği anlaşması

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin Brüksel temasları kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi ve Katar Dışişleri Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Avrupa’da bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile bir araya geldi. Avrupa Birliği ile Katar arasındaki ortak ilgi alanlarındaki ikili ilişkileri gözden geçiren taraflar, bu ilişkileri geliştirmenin de yollarını görüştü. Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki devam eden durum hakkında Mogherini’ye bilgi veren Katar Emiri, krizin çözümü için görüş alışverişinde bulundu.

Federica Mogherini, Avrupa Birliği'nin Körfez uzlaşmasına ulaşması için Kuveyt 'in arabuluculuğuna verdiği desteği ve yardıma hazır olduğunu tekrarladı. Görüşmede ayrıca terörle mücadelenin yanı sıra Suriye , Orta Doğu Barış Süreci, İran ve Libya gibi çeşitli bölgesel meseleler de ele alındı.

Görüşme kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, AB Dış İlişkiler Servisi ile Katar Dışişleri Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan İşbirliği Anlaşması’nın, iki taraf arasında gelişmiş bir siyasi diyalog için temel oluşturması, karşılıklı çıkarların, özellikle de özel sektörün geliştirilmesi, araştırılması ve yenilenmesi gibi sektörel alanlarda güçlendirmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından İşbirliği Anlaşması ile ilgili yapılan açıklamada, 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmiş bir adım olarak değerlendirildi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Shani, Mogherini ile görüşmesinin ardından AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile de bir görüşme gerçekleştirdi.