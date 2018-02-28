Katar Esad rejiminin BMGK kararını ihlalini kınadı

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında Beşşar Esed rejiminin, Doğu Guta'ya yönelik saldırıları sürdürmesine ve BMGK 'den cumartesi günü çıkan 2401 sayılı ateşkes kararını ihlal etmesine tepki gösterildi.

Uluslararası toplumdan BMGK kararının uygulanması, insani dramın önüne geçilmesi ve rejimin meydan okumalarının kesin bir şekilde önlenmesi için ciddiyetle çalışmasını ve gerekli tüm önlemleri almasını talep eden Katar hükümeti, söz konusu kararın uygulanmaması durumunda daha çok masumun kanının akacağı uyarısında bulundu.

ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı

Öte yandan, ABD 'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararını kabul etmediğini aktaran Bakanlar Kurulu, bunun uluslararası kanunlara aykırı olduğunu, bölgede gerginliği artıracağını ve barış görüşmelerini canlandıracak girişimler önünde engel teşkil edeceğini kaydetti.

Katar hükümeti, ABD'nin söz konusu kararını uygulamaktan vazgeçmesini umduğunu ifade etti.

BMGK, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke ise dün BMGK kararı ve Rusya 'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya bombardımanın devam ettiğini bildirmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da BMGK'nin ateşkes kararının açıklanmasını takip eden 72 saatte Suriye'de Esed rejiminin saldırılarında 18'i çocuk 83 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı