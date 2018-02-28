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Katar Esad rejiminin BMGK kararını ihlalini kınadı

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 16:21 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 16:30

Katar hükümeti, Suriye'de ateşkes kararının uygulanmaması durumunda daha çok masumun kanının akacağı uyarısında bulundu.


Katar, Suriye rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine  yönelik saldırılarını sürdürerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK)  ateşkes kararını ihlal etmesini kınadı. 
 
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'da  gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında Beşşar Esed rejiminin, Doğu  Guta'ya yönelik saldırıları sürdürmesine ve BMGK'den cumartesi günü çıkan 2401  sayılı ateşkes kararını ihlal etmesine tepki gösterildi.
 
Uluslararası toplumdan BMGK kararının uygulanması, insani dramın önüne  geçilmesi ve rejimin meydan okumalarının kesin bir şekilde önlenmesi için  ciddiyetle çalışmasını ve gerekli tüm önlemleri almasını talep eden Katar  hükümeti, söz konusu kararın uygulanmaması durumunda daha çok masumun kanının  akacağı uyarısında bulundu.
 
ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı
 
Öte yandan, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma  kararını kabul etmediğini aktaran Bakanlar Kurulu, bunun uluslararası kanunlara  aykırı olduğunu, bölgede gerginliği artıracağını ve barış görüşmelerini  canlandıracak girişimler önünde engel teşkil edeceğini kaydetti.
 
Katar hükümeti, ABD'nin söz konusu kararını uygulamaktan vazgeçmesini  umduğunu ifade etti. 
 
BMGK, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve  özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve  yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını  duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve  sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''ağır hasta ve yaralıların''  tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün  durdurmaları talep edilmişti.
 
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke ise dün BMGK  kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Esed rejiminin  kuşatmasındaki Doğu Guta'ya bombardımanın devam ettiğini bildirmişti. 
 
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da BMGK'nin ateşkes kararının  açıklanmasını takip eden 72 saatte Suriye'de Esed rejiminin saldırılarında 18'i  çocuk 83 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı
 
  

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