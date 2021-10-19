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Katar Emiri Temim kabineyi açıkladı!

19 Ekim 2021 Salı - 18:28 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 18:28

Katar Emiri Temim, ülkede 2 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinden sonra yeni kabineyi açıkladı.


Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ülke tarihinde ilk  kez 2 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinden sonra bugün yeni kabineyi  açıkladı.

Kararnameye göre, Kültür Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığından; İletişim Bakanlığı, Ulaştırma ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı'ndan; Çevre  Bakanlığı, Belediye Bakanlığı'ndan; Çalışma Bakanlığı, Sosyal Kalkınma  Bakanlığı'ndan ayrılırken, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı adı altında yeni  bir bakanlık oluşturuldu.

Açıklanan yeni kabinede Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Öğretim ve Yüksek  Öğretim Bakanlığı ve Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı kadın bakanlara teslim  edildi.

Katar Emiri Temim ayrıca Korgeneral Kurmay Pilot Salim bin Hamed bin  Muhammed bin Akil en-Nabit'i Genelkurmay Başkanı olarak atarken, eski Genelkurmay  Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'i de Vakıflar Bakanı olarak görevlendirdi.

Temim'in yayınladığı kararnameye göre ayrıca, Abdulaziz bin Nasır bin  Mubarek Al Halife başkanlığında Kamu Hizmetleri ve Devleti Geliştirme Bürosu  kuruldu.

Katar'da 2 Ekim'de ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde, kadın  adaylardan hiçbirinin kazanamadığı, katılımın yüzde 63,5 olarak gerçekleştiği  açıklanmıştı.

 

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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani yeni kabine
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