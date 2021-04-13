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Katar Emiri, 3,5 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan Kralı'nı telefonla aradı

13 Nisan 2021 Salı - 8:36 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 8:36

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ramazan ayını kutladı.


Katar Emiri, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı'nı  telefonla aradı.Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan haberde, Katar Emiri  Temim'in Kral Selman'ı telefonla aradığı belirtildi. Katar Emiri Temim'in Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayını  tebrik ettiği görüşmede, Selman'ın da Katar Emiri Temim'in ramazan ayını  kutladığı ifade edildi.   Görüşme, Körfez uzlaşısının ardından Katar ile Suudi Arabistan  liderleri arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor.
 
Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı
 
 Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5  Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm  diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya  başlamıştı.  Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol  açmıştı. Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında  sonuç vermişti. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi  Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için  anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
  Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5  Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)  Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini  yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.
 

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