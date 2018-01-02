Katar'dan İsrail açıklaması: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, işgal altındaki Batı Şeria 'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail 'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterilerek, "İşgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da yer alan yerleşim yerlerinde İsrail egemenliğinin uygulanmasını tamamen reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararın, Filistin halkının haklarını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, bu kararın uygulanmasının, kabul gören uluslararası kaynaklar ve Arap Barış girişimi çerçevesinde gerçekleştirilecek iki devletli çözüm için sarf edilen uluslararası çabaları zedeleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Katar 'ın Filistin meselesi ve 1967 sınırlarına tabi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması çerçevesinde Filistin halkının sergilediği direnişe verdiği destek konusundaki değişmez ve daimi tutumu yinelendi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, tüm sorumluluğunu üstlenmesi ve uluslararası meşru kararlara saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması olan Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.