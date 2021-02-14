14 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 -0.46 EURO 8,5290 -0.10
USD 7,0390 0.18 ALTIN 411,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Katar'dan flaş Suudi Arabistan hamlesi! Resmen başladı

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 20:04 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 20:04

Katar ile Suudi Arabistan arasında Ebu Semra Sınır Kapısı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyularak ticari faaliyetleri 3,5 yıl aradan sonra yeniden başladı.


Katar Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi  Arabistan'daki Selva Sınır Kapısı'ndan Katar'daki Ebu Semra Sınır Kapısı'na gelen  ve geçiş yapan ticari hareketin prosedürlerinin tamamlanarak başladığı  belirtildi.
 
Selva Sınır Kapısı'ndan gelen kamyon şoförlerinin Kovid-19 testi  yapıldığını gösteren Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı onaylı 72 saat geçerlilik  süresi olan bir sertifika alması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ebu Semra Sınır  Kapısı aracılığıyla ülkeye ürün taşıyan sürücü ve kamyonların Katar'a girişine  izin verilmeyeceği, malların ithalatçı tarafından teslim alınarak, kendi  kamyonlarına yükleneceği aktarıldı.
 
Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5  Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm  diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya  başlamıştı.
 
Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum  Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
 
Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç  verdi.
 
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta,  Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması  için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
 
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5  Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)  Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini  yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.
 

ETİKETLER

Katar Suudi Arabistan koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.