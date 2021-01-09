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Katar'dan da Suudi Arabistan'a uçuşlar başlıyor

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 23:41 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 23:41

Katar Hava Yolları, 3,5 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a uçuşların 11 Ocak Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.


Hava yolları şirketinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından  yapılan açıklamada, 11 Ocak'ta Riyad'a, 14 Ocak'ta Cidde'ye ve 16 Ocak'ta  Dammam'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.
 
Suudi Arabistan Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da Katar'ın  başkenti Doha'ya uçuşların 11 Ocak'ta yeniden başlayacağı duyurulmuştu.
 
Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5  Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm  diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya  başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum  Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
 
Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç  verdi.
 
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi  Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için  anlaşmaya varıldığını duyurdu.
 
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5  Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde  Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden  tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.
 

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