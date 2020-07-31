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Katar, BAE ve Filistin'de can kayıpları arttı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 15:47 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 15:47

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Katar'da 3, Birleşik Arap Emirlikleri'inde (BAE) 2, Filistin'de 1 kişi yaşamını yitirdi.


Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs  nedeniyle hayatını kaybettiği, 235 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
 
Ülkedeki toplam can kaybının 174'e, vakaların 110 bin 695'e çıktığı  ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 107 bin 377 olduğu  bilgisi paylaşıldı.
 
BAE
BAE Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını  kaybettiğini, salgında 283 kişinin daha enfekte olduğunu bildirdi.
 
Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 351'e  yükseldiği ülkede, vaka sayısının 60 bin 506'ya çıktığı ifade edildi.
 
BAE'de sağlığına kavuşanların sayısının da 53 bin 909 olduğu  kaydedildi.
 
Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 1 kişinin daha hayatını  kaybettiğini, 394 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.
 
Bakanlığın açıklamasına göre, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria olmak  üzere tüm Filistin'de Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 85'e,  hastalığa yakalananların sayısı 15 bin 232'ye yükselirken 6 bin 351 kişi de  sağlığına kavuştu.
 

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Katar BAE Filistin corona virüs
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