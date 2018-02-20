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Katar: ABD'den başka çaba gösteren yok

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 0:34 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 0:34

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine ekonomik abluka uygulayan devletlerin yeni krizler peşinde olduğunu söyledi.


Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, Katar Danışma  Meclisi'nde ülkesinin dış politikasına ilişkin yaptığı sunumda "Körfez krizinin  çözümüne ilişkin ABD'den başka çaba gösteren yok." dedi.
 
Katar'a ekonomik abluka uygulayan ülkelerin yeni krizler peşinde  olduğuna dikkati çeken Al Sani, şunları söyledi:
 
"Abluka uygulayan ülkelerden olumlu bir gösterge yok. Aksine bir  tırmandırmadan diğerine doğru gidiş var. Gelecekte krizin tırmandırılması için  yeni dalgaların hazırlığı var. Bu ülkeler Katar'ın yıkılmasını, yeni bir sistemin  gelmesini arzu ediyorlardı."
 
Katar KİK'te kalmaya devam edecek
 
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Körfez İşbirliği  Konseyi'nden (KİK) ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "KİK var oldukça Katar, bu  konsey aracılığıyla çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.
 
Krizin çözümüne yönelik ABD'nin gayretleri dışında bir gelişme  olmadığına işaret eden Al Sani, yeni planlanan Camp David Zirvesi'ne ilişkin,  "Davet yapıldığında Katar katılacaktır ve ABD Körfez krizinin çözümüne dair  teklifler konusunda bizlerle ilişkilerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
 
Arap basınında kısa süre önce çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald  Trump'ın Körfez krizine çözüm çabaları kapsamında bölge liderlerini mayıs ayında  Camp David'de ağırlamayı planladığı öne sürülmüştü. Ancak zirveye ilişkin henüz  resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır  yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri  ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
 

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