Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler!

Av. Bilal Çelik açıkladı! Sözleşmenin tarafları olan arsa sahipleri ve eser sahibinin karşılıklı vaadiyle oluşan bir sözleşme türüdür.

Bu sözleşme genellikle noterde yapılır. Hazır metinler üzerinden sözleşmeler yapıldığı için bazı hak kayıpları söz konusu olabilir. Sözleşmenin tarafları teslim tutanağı düzenlemek zorundadır. Eğer teslim tutanağı düzenlenmiş ise Yargıtay’ın emsal kararlarında ispat külfeti eser sahibine aittir. İspat söz konusuysa taşınmazın teslimi söz konusu olmuştur. Dolayısıyla kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ayrıntılarıyla değerlendirilmesi gereken sözleşmelerdir.