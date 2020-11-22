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Kastamonu'ya mevsimin ilk karı düştü!

AA |  22 Kasım 2020 Pazar - 18:14 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 18:14

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerine mevsimin ilk karı düştü.


Bozkurt ilçesi Isırganlık mevkisinde başlayarak 1450 rakımlı Yaralıgöz  Geçidi'ne doğru yoğunlaşan karla birlikte doğa beyaza büründü. Sonbaharın renk  tonlarını saran beyaz örtü, eşsiz güzellikleri de beraberinde getirdi.
 
Öte yandan, zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi  düştü.
 
Karayolları İnebolu 152'nci Şube Şefliğine bağlı Isırganlık  Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda  çalışma yürüttü.
 
Ekipler, etkisini artırması beklenen yağışa karşı sürücüleri dikkatli  ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

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Kastamonu Bozkurt kar
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