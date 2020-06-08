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Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları - TOKİ Kastamonu 2020 kura sonuçları

08 Haziran 2020 Pazartesi - 15:23 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 15:23

Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları 2020 merak ediliyor. Kastamonu ili Tosya ilçesi 100 / 100000 konut talep projesi, Kastamonu TOKİ Tosya projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Kastamonulular tarafından araştırılıyor. TOKİ Kastamonu 2020 kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aranmaya başlandı. 2+1 70, 3+1 75 konutun hak sahibin belirleneceği Kastomonu TOKİ kura çekilişi bugün saat 15.00’te başladı. Kastomonu TOKİ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş sonrası belirlenecek. Peki, Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? Tosya kura çekilişi ve sorgulama hakkında merak edilenler.


TOKİ Kastamonu TOKİ kura sonuçlarıyla 100 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Kastamonulular bugün çekilecek Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 70, 3+1 30 konutun çekilişi bugün saat 15.00’te başladı. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Kastamonu Tosya kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama….

KASTAMONU TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 15.00’te yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

KASTAMONU TOSYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Kastamonu Tosya sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOSYA TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ KASTAMONU PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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