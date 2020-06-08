Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları - TOKİ Kastamonu 2020 kura sonuçları

TOKİ Kastamonu TOKİ kura sonuçlarıyla 100 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Kastamonulular bugün çekilecek Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. 2+1 70, 3+1 30 konutun çekilişi bugün saat 15.00’te başladı. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Kastamonu Tosya kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama….
KASTAMONU TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 15.00’te yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
KASTAMONU TOSYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Kastamonu Tosya sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ KASTAMONU PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.