Kastamonu, Sinop, Samsun Ramazan imsakiyesi 2021 | Kastamonu, Sinop, Samsun’da ilk oruç saat kaçta tutulacak?

Mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. '11 Ayın Sultanı' Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler arama motorları üzerinden illerindeki imsakiyeleri araştırıyor. Peki, Kastamonu, Sinop ve Samsun imsakiyesine göre ilk sahur vakti saat kaçta? İşte Kastamonu, Sinop, Samsun Ramazan imsakiyesi 2021…

Ramazan ayı 3 Nisan'da ilk tutulacak oruç ile başlıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar illerindeki imsak ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre Kastamonu, Sinop ve Samsun sahur ve iftar vakitleri….

KASTAMONU RAMAZAN İMSAKİYESİ

13 Nisan 2021 Salı (1. Gün)Kastamonu Sahur Vakti: 04:30

Kastamonu İftar Vakti: 19:29

Kastamonu Teravih Namazı Saati: 20:55



Kastamonu'da bugün sahur vakti 04:30 bitmektedir. Oruçlar ise 19:29 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:55 kılınacaktır.



14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:28

İftar Vakti (Akşam): 19:30

Teravih Namazı (Yatsı): 20:56



15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:26

İftar Vakti (Akşam): 19:32

Teravih Namazı (Yatsı): 20:58

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SİNOP RAMAZAN İMSAKİYESİ

13 Nisan 2021 Salı (1. Gün)

Sinop Sahur Vakti: 04:22

Sinop İftar Vakti: 19:25

Sinop Teravih Namazı Saati: 20:51



Sinop'ta bugün sahur vakti 04:22'de bitmektedir. Oruçlar ise 19:25'te okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:51 kılınacaktır.



14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:20

İftar Vakti (Akşam): 19:26

Teravih Namazı (Yatsı): 20:53



15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:18

İftar Vakti (Akşam): 19:27

Teravih Namazı (Yatsı): 20:54

SİNOP İMSAK VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

SAMSUN RAMAZAN İMSAKİYESİ

13 Nisan 2021 Salı (1. Gün)

Samsun Sahur Vakti: 04:20

Samsun İftar Vakti: 19:19

Samsun Teravih Namazı Saati: 20:44



Samsun'da bugün sahur vakti 04:20 bitmektedir. Oruçlar ise 19:19 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:44 kılınacaktır.



14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:18

İftar Vakti (Akşam): 19:20

Teravih Namazı (Yatsı): 20:46



15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:16

İftar Vakti (Akşam): 19:21

Teravih Namazı (Yatsı): 20:47

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